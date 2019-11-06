سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:30 ص
على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة هشام عشماوى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

24 يومًا متبقية للحكم على أخطر إرهابى فى مصر "

هشام عشماوى

"، والمتورط فى العديد من القضايا الإرهابية وأعمال العنف والتخريب التى شهدتها البلاد مؤخراً.

وتنتظر أسر الشهداء خبر إعدام الإرهابى الأخطر، وذلك حال صدور قرار بذلك ثم استنفاذ جميع درجات التقاضى، ليصبح حبل المشنقة المحطة الأخيرة فى حياته أسوة بـ"عادل حبارة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، مدت أجل النطق بالحكم على هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.


عشماوي

حبارة

حبل المشنقة

اعدام

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة