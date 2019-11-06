على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

24 يومًا متبقية للحكم على أخطر إرهابى فى مصر "
هشام عشماوى"، والمتورط فى العديد من القضايا الإرهابية وأعمال العنف والتخريب التى شهدتها البلاد مؤخراً.
وتنتظر أسر الشهداء خبر إعدام الإرهابى الأخطر، وذلك حال صدور قرار بذلك ثم استنفاذ جميع درجات التقاضى، ليصبح حبل المشنقة المحطة الأخيرة فى حياته أسوة بـ"عادل حبارة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، مدت أجل النطق بالحكم على هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.
على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقةالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:30 ص
هشام عشماوى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
24 يومًا متبقية للحكم على أخطر إرهابى فى مصر "
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
15معلومة عن محاكمة الإرهابى هشام عشماوى وآخرين من تنظيم "بيت المقدس"الجمعة، 04 أكتوبر 2019 03:00 ص
9 محطات مرتبطة بمحاكمة هشام عشماوى و207 آخرين من تنظيم "بيت المقدس"الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:42 ص
10 أرقام مرتبطة بمحاكمة هشام عشماوى وآخرين بـ"أنصار بيت المقدس"الخميس، 03 أكتوبر 2019 02:03 ص
10 تواريخ مرتبطة بمحاكمة هشام عشماوى و207 آخرين من تنظيم بيت المقدس.. تعرف عليهاالأربعاء، 02 أكتوبر 2019 07:56 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة