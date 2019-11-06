صور.. صلاح عزازى ابن الشرقية يفوز ببطولة العالم فى الكيك بوكسنيج للمرة 18

الشرقية - فتحية الديب

توج الكاتبن" صلاح عزازي" ابن محافظة الشرقية، على الميدالية الذهبية، ببطولة العالم للكيك بوكسينج التى استضافتها مدينة مانشستر بإنجلترا لمدة ستة أيام بمشاركة 20 دولة بينها مصر، حيث حصل على أول العالم فى وزن 85 وحصل على ثانى العالم فى الوزن المفتوح، وبذلك يصبح عزازى بطل للعالم فى الكيك بوكسينج للمرة ال18 فى تاريخه، والكيك بوكسينج هى لعبة من الألعاب الرياضية فى فنون الدفاع عن النفس.

ووصل "عزازي" إلى مطار القاهرة مساء أمس، حيث كان فى استقباله السفير أشرف سلامة، نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للتصفيقات، وأثنى على مجهوده فى البطولة ورفع اسم مصر عاليا.

يذكر أن"صلاح فتحى عزازى" 52 سنة من مواليد قرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نشأ فى أسرة ريفية بسيطة، وحصل على دبلوم تجارة، وكان يعانى من عدم وجود مركز شباب للعب فيه ، وكان يلعب فى الحارات والشوارع، إلى أن بلغ 14 سنة ، وبدأ يتردد على مركز شباب بلبيس، حيث كان يسير على قدميه مسافة كبيرة لكى يوفر 10 قروش أجرة السيارة، التى تنقل الركاب من قريته إلى مدينة بلبيس.

ومنحه القدر فرصة كبيرة عندما شاهده الكابتن جمال صبرى والكابتن عبد المقصود جاد، أثناء لبعه كاراتيه وكونج فو، بنادى بلبيس، وأعجبا بمهاراته الرياضية ، إلى أن تم نقله للعب فى نادى الأزبكية حتى عام 1987، وكانت أول بطولة شارك فيها بطولة الجمهورية للكونج فو سنة 1990 حصل على المركز الثالث، وعام 1991 التحق للعم لبشركة" أيه بى بى أراب "ولعبت باسم الشركة فترة طويلة،وبعدها انتقل للعبة الكيك بوكسينج.

وكانت أول بطولة حقيقية شارك فيها باسم مصر فى إيطاليا بمدينة ميلانو، وحصل على رابع عالم فى البطولة، وكانت أول درجة فى الكيك بوكسينج ، وبعدها حصل على الحزام الأسود فى ذات اللعبة ، وحصل على دورة تدريبية وسافرت أمريكا 2001 ، وتأهل لتصفيات لوس أنجلوس ، و2003 حصلت عى ىثانى العالم بجنوب أفريقيا ، و 2004 أول العالم بإيطاليا و2005 حصل على أول العالم بالكيك بوكس ،كما تم تصعيده لبطولة محترفين فى أمريكا و حصل على المركز الأول وفى أول 2006 حصل على ثانى العالم بألمانيا ، و2007 ثانى العالم بأمريكا، و2010 حصل على ثانى العالم ببطولة المحترفين فى عام 2010 ،وعام 2011 ثانى العالم فى أسبانيا، وبعدها توقف للسفر نظرا لأوضاع البلد فى 25 يناير ، وفى سبتمبرا لماضى حصلت على العالم فى بطولة العالم بالبرتغال 2015، وبطولة العالم عام 2017 وبطولة العالم 2019. .



أثناء التتويج



الاحتفال



الاحتفال بفوز عزازى

صلاح عزازى

الاحتفال بالبطولة



الاحتفال وإهدار الدراس لعزازى

فوز عزازى بالبطولة



البطل صلاح عزازي

البطل صلاح عزازى يحمل علم مصر

صلاح عزازى

فوز عزازى ببطولة الكيك بوكسينج

تكريم عزازى

عزازى يحمل علم مصر على كتفه



السفير أشرف سلامة ،نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للتصفيقات مع عزازى



جانب من مباريات البطولة



جانب من مباريات البطولة



صلاح عزازي



صلاح عزازي



صلاح عزازي البطل

فرحة التتويج