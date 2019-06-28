"صلاح عزازى".. حكاية مواطن بالشرقية أصبح بطل العالم فى الكيك بوكسينج (صور)

الشرقية - فتحية الديب

رفع اسم مصر فى المحافل الدولية بجهوده الذاتية وحصل على 17 بطولة عالمية فى لعبة "الكيك بوكسينج"، ورفض الحصول على الجنسيتين الألمانية والأمريكية، ورفض كل العروض التى عرضت عليه فى الخارج وفضل العودة لبلده، إنه "صلاح عزازى" ابن محافظة الشرقية، الذى يروى قصته لـ"اليوم السابع" فى السطور التالية.

وقال صلاح عزازى 51 سنة: "حكايتى، بدأت مثل حكاية العديد من الأطفال المؤمنين بحب لعبة معينة، يبذلون من أجلها كل شىء، وأنا مقيم بقرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ولدت لأسرة بسيطة وعشت طفولتى وحياتى بالقرية، وحصلت على شهادة فى دبلوم التجارة، وكنت أعانى مثل بقية أطفال القرية وشبابها من عدم وجود مركز شباب للهو فيه لكى نخرج طاقتنا الإيجابية، فلعبنا فى الحارة والشارع".

وأضاف عزازى: عندما بلغت سن الرابعة عشر، لعبت بمركز شباب بلبيس بالساحة الشعبية، وكنت أسير على قدمى من القرية إلى مدينة بلبيس، لعدم قدرتى على توفير أجرة الموصلات من القرية إلى مدينة بلبيس، إلى أن تحقق الحلم، عندما شاهدنى الكابتن جمال صبرى والكابتن عبد المقصود جاد، وكنت وقتها ألعب كاراتيه وكونغ فو فى مركز الشباب، وأعجبا بمهاراتى الرياضية، ثم انتقلت إلى اللعب فى نادى الأزبكية حتى عام 1987، وكانت أول بطولة التى شاركت فيها بطولة الجمهورية للكونغ فو سنة 1990 وحصلت على المركز الثالث، وعام 1991 التحقت للعمل بإحدى الشركات ولعبت باسم الشركة لعدة سنوات، ثم انتقلت للعبة الكيك بوكسينج".

وتابع: بداية انتشار الكيك بوكسينج بمصر، كانت على يد وليد القصاص مدرب لبنانى نصحنى بلعب الكيك بوكسينج، وعندما زار مدرب لبنانى نادى الشمس بالقاهرة من أجل نشر لعبة الكيك بوكسينج، وشاهدنى بالصدفة طلب منى أن أقدم فى بطولة إيطاليا سنة 1999، ولعبت الصدفة دورا كبيرا فى حياتى، وشاركت فى البطولة، وكانت أول بطولية حقيقية أشارك فيها باسم مصر فى إيطاليا بمدينة ميلانو، وحصلت على رابع عالم فى البطولة، وكانت أول درجة فى الكيك بوكسينج، وبعدها حصلت على الحزام الأسود فى ذات اللعبة، حيث حصلت على دورة تدريبية وسافرت أمريكا 2001، وتأهلت لتصفيات لوس أنجلوس، و2003 حصلت على ثانى العالم بجنوب أفريقيا، و2004 أول العالم بإيطاليا و2005 حصلت على أول العالم بالكيك بوكس، كما تم تصعيدى لبطولة محترفين فى أمريكا وحصلت على المركز الأول وفى أول 2006 حصلت على ثانى العالم بألمانيا، و2007 ثانى العالم بأمريكا، و2010 حصلت على ثانى العالم ببطولة المحترفين فى عام 2010، وعام 2011 ثانى العالم فى أسبانيا، وبعدها توقفت للسفر نظرا لأوضاع البلد فى 25 يناير، وفى سبتمبر الماضى حصلت على العالم فى بطولة العالم بالبرتغال 2015، وفى 2017 حصلت على ذهبية العالم فى بطولة العالم بالبرتغال، وحصلت على بطولة العالم للكيك بوكسوزن 85 كيلو وحصل على المركز الثالث فى الوزن المفتوح فى البطولة التى أقيمت فى مانشستر بإنجلترا 2018

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واستطرد عزازى: خلال الرحلة التى طوفت فيها دول العالم، حصلت على أكثر من 16 بطولة، لم أطمع فى جنى الأموال، وعرض عليه العمل كمدرب لأندية كبرى بالخارج، والحصول على الجنسيتين الأمريكية والألمانية، لكن كل ذلك لم يفلح فى إقناعى فى البقاء فى الغرب، ورفضت كل العروض التى عرضت علىّ، وقررت العودة لبلدى حتى لو أكلت عيش حاف، ولم أتلق أى دعم، ولكن حصلت على دعم معنوى من أكثر من محافظ بالشرقية، آخرها أمس حيث استقبلنى بمكتبه المحافظ الدكتور ممدوح غراب قبل سفرى لبطولة العالم فى إنجلترا فى أكتوبر القادم، وأشاد بما وصلت إليه.

واختتم حديثه قائلا، "أتمنى أن يكون للعبة اتحاد خاص بها، لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية".































































































