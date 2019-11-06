أهالى الزقازيق يشكون تعطل المرور بنفق الممر.. والمحافظ: توفير شرطى للانضباط

الشرقية – إيمان مهنى

تتوقف الحركة المرورية دائما بشارع الجيش بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذى هو أحد أهم الشوارع الرابطة بين بالمدينة والجزء الشرقى بمراكز الشمال، بسبب مرور سيارات التوك توك عكس الاتجاه وبالمخالفة للقانون من أسفل نفق الممر المرورى، مما تسبب فى حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين الذين تعطلت مصالحهم لساعات بسبب توقف المرور.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" إن نفق الممر هو اتجاه واحدة ويتوسط شارع الجيش هو من أكثر شوارع المدنية تكدس للمرور، فالتوك توك يستغل غياب المرور ويمر عكس الاتجاه وكذلك سيارات الخضار الخاصة بحلقة سوق السمك، التى تتسبب فى أزمة مرورية متكررة على مدار اليوم بالأخص وقت الظهيرة، مطالبين بضرورة توفير شرطى للمرور بهذه المنطقة الحيوية لمنع.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه سيكلف مدير المرور بتوفير شرطى فى هذه المنطقة للإعادة الانضباط المرورى فيها، ومنع المرور عكس الاتجاه.

وطالب غراب المواطنين بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف والإبلاغ فوراً عن المخالفين على الأرقام الآتية الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

تكدس السيارات



تصوير-ايمان-مهني



غلق الطريق

تكدس مرورى

التكاتك تسبب فى ازمة