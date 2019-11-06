صور.. رئيس جامعة القناة يتفقد تطوير مزرعة الطب البيطرى لإجراء البحوث التطبيقية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اليوم الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل مزرعة الطب البيطرى، حيث استقبلته الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والدكتورة رشا بخيت مدير المزرعة، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتطوير المزارع التعليمية بجامعة قناة السويس لتطبيق الجزء العملى الخاص بالطلاب -سواء طلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا- وذلك لإجراء بحوثهم التطبيقية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة،على أن التعليم والتدريب والبحث العلمى هو أول أهداف الجامعة لتجديد مزرعة الطب البيطرى ولتقديم خدمات ومنتجات متميزة للمجتمع الخارجى بأعلى جودة وأقل سعر.

وتابع الدكتور طارق راشد آخرالتطورات التى تشهدها المزرعة ومنها تجهيز مدرجين للطلاب داخل المزرعة بسعة 60 طالب لكلا منهم.

كما شاهد الشتلات التى تم زراعتها حيث تم زراعة شتلات فواكه "جوافة وبرتقال"،إلى جانب إعادة تأهيل جميع الطرق الداخلية بالمزرعة لسهولة تنقل الطلاب والعاملين داخلها.

وأشاد الدكتور طارق راشد بمستوى مزرعة كلية الطب البيطرى والتى تضم أكثر من 200 رأس ماشية ما بين إنتاجية وتعليمية وذلك لتقديم جانب عملى وتدريبى محترف يؤهل الخريج إلى سوق العمل الفعلى.



جانب من الزيارة



رحمى يتفقد مزرعة الطب البيطرى



رحمى يلتقى بالمسئولين عن المزرعة



عميدة الكلية مع رئيس الجامعة