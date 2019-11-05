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959 طالب وطالبة فى القائمة النهائية لانتخابات إتحاد طلاب جامعة قناة السويس

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:36 ص
959 طالب وطالبة فى القائمة النهائية لانتخابات إتحاد طلاب جامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس اليوم، قوائم الكشوف النهائية للمرشحين على إنتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.

وترشح لإنتخابات الاتحاد الطلاب 980 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة والتى تم تلقيها أمس، بإجمالى 33 طعن، تم قبول 21 منهم ورفض 12 طعن ليصل إجمالى المرشحين بالانتخابات ٩٥٩ طالب وطالبة

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الدعاية الانتخابية تبدء من غدًا الأربعاء، مؤكدًا إلى ضروره الإلتزام بجميع القواعد العامة لدعاية والإعلان دون إستخدام أى رموز سياسيه أو دينيه أو حزبية.

وتابع أنه ستستأنف الانتخابات أعمالها يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

 

 

 

 


جامعه قناه السويس

انتخابات اتحاد الطلاب

رئيس جامعة قناة السويس

الاسماعيلية

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