صور .. إزالة حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة ، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة ازالة كافة اشكال التعديات على أرض أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محمد سيد رئيس المدينة، ان الحملة شملت حي غرب المدينة وأسفرت عن ازالة 5 حالات تعد بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 600 متر مربع ، مشيراً إلي أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التصدي للمخالفين .