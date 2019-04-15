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إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:14 م
إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا حملة ازالة - أرشيفية
المنيا ـــ فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة أزالت 32 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 22 قيراط و4  أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها المديرية على مستوى مراكز المنيا فى الأسبوع الثانى من شهر إبريل الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.
 
 من جانبه، أوضح الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن، إزالة حالة تعد بمركز العدوة على مساحة 11 سهم، و عدد 13 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 8 قراريط و 22 سهم، وعدد 4 حالات بمركز سمالوط بمساحة قيراطين و 23 سهم، و عدد 3 حالات بمركز أبوقرقاص بمساحة قيراطين و 18 سهم، و عدد 7 حالات بمركز ملوى بمساحة 3 قراريط و 14 سهم، و حالة بمركز ديرمواس بمساحة 12 سهم ، بالإضافة إلى عدد 3 حالات إصلاح زراعى بمساحة 3 قراريط .
 
وأضاف، أن هذه الحملات مستمرة و بشكل دورى للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاء للصالح العام، و صونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
 

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