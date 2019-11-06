سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"بفض اعتصام النهضة".. اليوم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:00 ص
سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"بفض اعتصام النهضة".. اليوم المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

اعتصام النهضة

محاكمة الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة