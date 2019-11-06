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سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:32 ص
سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس قطة - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة برناما الماليزية للأنباء أن محكمة قضت بسجن رجل لمدة 34 شهرا وتغريمه مبلغا من المال بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس فى مغسلة، وذلك في أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان.

وتضمن الحكم الصادر أمس الثلاثاء تغريم المتهم، ويُدعى كيه. جانيش ويبلغ من العمر 42 عاما، 40 ألف رنجيت (9700 دولار) عقابا على جريمته التي التقطتها كاميرا تلفزيونية وانتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.‭ ‬ والحكم قابل للطعن عليه.

ويظهر في اللقطات المشوشة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية بينما وضع آخر القطة داخلها قبل أن يغلق الباب ويشغل الآلة وينصرف الاثنان.

ونقلت الوكالة عن القاضي راسيهاه غزالي قوله "أتمنى أن يكون هذا الحكم درسا للمتهم وللناس لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات".

ولم يتسن لرويترز الاتصال بجانيش ولا بمحاميه للحصول على تعليق. وقالت وسائل إعلام إن محامي المتهم طلب عقوبة مخففة لأن هذه أول مخالفة يرتكبها جانيش ولأن موكله فقير.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع الرجلين لوضع القطة في الآلة أو ماذا حدث للرجل الثاني الذي ظهر في الفيديو.

 


ماليزى

قطة

محكمة

الة تجفيف ملابس

اليوم السابع بلس

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