سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: اتفاق الرياض خطوة هامة باتجاه تعزيز تلاحم المجتمع اليمنى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:31 م
روسيا: اتفاق الرياض خطوة هامة باتجاه تعزيز تلاحم المجتمع اليمنى اتفاق الرياض
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

 

رحبت روسيا باتفاق الرياض الذى تم التوصل إليه بين السلطات الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء أن موسكو تعتبر الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى الرياض، خطوة هامة باتجاه تعزيز تلاحم المجتمع اليمني، ومثالًا إيجابيًا للوصول إلى حلول مقبولة لدى جميع الأطراف، وتوافقية أحوج ما يكون اليمن إليها فى الظروف الراهنة.


وأشارت الوزارة إلى دور المملكة العربية السعودية وإمارة أبو ظبى اللتين أسهمتا فى تحقيق الاتفاقات اليمنية المذكورة، وأخذتا على عاتقهما متابعة تطبيقها، معربة عن أملها فى أن يساعد ما أبدته أطراف يمنية من قدرة على التفاوض وإيجاد قواسم مشتركة، فى إنهاء النزاع العسكرى السياسى فى أسرع وقت ممكن.


وجددت انطلاق روسيا من أن الأزمة اليمنية لا حل عسكريًا لها، وأن إعادة السلام المنشود والاستقرار إلى اليمن الصديق ممكنة فقط على أساس حوار وطنى واسع ومراعاة مصالح جميع القوى ذات التوجهات الوطنية، معربة عن استعداد موسكو للمساعدة فى تحقيق ذلك.


يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية قد وقعت أمس /الثلاثاء/ مع المجلس الانتقالى الجنوبى على (اتفاق الرياض)، بحضور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وولى عهد أبوظبى محمد بن زايد.


ويؤسس الاتفاق - الذى رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثى - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة فى المحافظات المحررة جنوبى البلاد.


وينص الاتفاق - ضمن أبرز بنوده - على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن فى غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتى الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.


اتفاق الرياض

روسيا

اليمن

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:51 م

مسئول عسكرى بجنوب اليمن: اتفاق الرياض نقلة نوعية ومحطة مفصلية فى تاريخ الصراع

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:43 م

السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:58 م

خطوات على طريق السلام فى اليمن ونسف محاولات إشعال الفتن.. تفاؤل يسود الشارع اليمنى بـ"اتفاق الرياض" وترحيب عربى ودولى بتوقيعه.. السيسى: خطوة عظيمة فى مسار حل الأزمة.. والسعودية: ندعم الشعب الشقيق على مر التاريخ

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة