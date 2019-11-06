روسيا: اتفاق الرياض خطوة هامة باتجاه تعزيز تلاحم المجتمع اليمنى

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رحبت روسيا باتفاق الرياض الذى تم التوصل إليه بين السلطات الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء أن موسكو تعتبر الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى الرياض، خطوة هامة باتجاه تعزيز تلاحم المجتمع اليمني، ومثالًا إيجابيًا للوصول إلى حلول مقبولة لدى جميع الأطراف، وتوافقية أحوج ما يكون اليمن إليها فى الظروف الراهنة.



وأشارت الوزارة إلى دور المملكة العربية السعودية وإمارة أبو ظبى اللتين أسهمتا فى تحقيق الاتفاقات اليمنية المذكورة، وأخذتا على عاتقهما متابعة تطبيقها، معربة عن أملها فى أن يساعد ما أبدته أطراف يمنية من قدرة على التفاوض وإيجاد قواسم مشتركة، فى إنهاء النزاع العسكرى السياسى فى أسرع وقت ممكن.



وجددت انطلاق روسيا من أن الأزمة اليمنية لا حل عسكريًا لها، وأن إعادة السلام المنشود والاستقرار إلى اليمن الصديق ممكنة فقط على أساس حوار وطنى واسع ومراعاة مصالح جميع القوى ذات التوجهات الوطنية، معربة عن استعداد موسكو للمساعدة فى تحقيق ذلك.



يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية قد وقعت أمس /الثلاثاء/ مع المجلس الانتقالى الجنوبى على (اتفاق الرياض)، بحضور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وولى عهد أبوظبى محمد بن زايد.



ويؤسس الاتفاق - الذى رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثى - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة فى المحافظات المحررة جنوبى البلاد.



وينص الاتفاق - ضمن أبرز بنوده - على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن فى غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتى الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.