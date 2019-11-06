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دباغة الجلود تخاطب الحكومة لحل أزمة تصاعد أسعار الجلد الخام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:01 م
دباغة الجلود تخاطب الحكومة لحل أزمة تصاعد أسعار الجلد الخام محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود
كتب إسلام سعيد

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خاطبت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة تصاعد أسعار الجلود الخام بالمجازر، رغم تراجع أسعار اللحوم.

وقالت الغرفة، إن الإيام الماضية تفاجئ القطاع بزيادة اسعار الجلود في المجازر بشكل ملحوظ رغم انخفاض أسعار اللحوم، وهو ما سيؤثر سلبيا في أسعار الجلود المقرر تصديرها، وكذلك السوق المحلي .

وأضافت أن الفترة الماضية تم خفض أسعار الجلود المشطبة بنسبة 50% من قيمتها وتم توفيرها للسوق المحلي، وكذلك زيادة صادرات الجلود للخارج، بعد أن طالب المسئولين بمراعاة توفير الجلود للسوق المحلي وهو ما قام به القطاع بالفعل.

وأكدت الغرفة، أن رفع الخطاب يأتي امتثالا للسياسة الاقتصادية للدولة في انجاز المشروعات وحرصا من اصحاب المدابغ على اتمام مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمنطقة الروبيكي حتى يمكن تنفيذ المشروع على ارض الواقع بطريقة آمنه تساعد على تحقيق الهدف المطلوب وهو النقل  والتطوير.

 

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خطاب غرفة دباغة الجلود

 


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صناعة الجلد

الجلد المشطب

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