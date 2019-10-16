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50 % انخفاضا فى تكاليف إنتاج الأحذية والشنط بسبب تراجع الجلد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:00 ص
50 % انخفاضا فى تكاليف إنتاج الأحذية والشنط بسبب تراجع الجلد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد

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كشف محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، أن تكاليف إنتاج الأحذية انخفضت قرابة 50 %، عقب هبوط سعر الجلد البقرى من 900 إلى 200 جنيه للجلد، الأمر الذى من المفترض أن يدفع فى اتجاه خفض الأسعار للمستهلكين.
 
وأضاف حربى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء اجتمع مع غرفة صناعة الجلود وغرفة الدباغة والمجلس التصديرى للجلود، وتطرق الاجتماع لمناقشة انخفاض تكلفة الإنتاج، وعدم انعكاس ذلك على الأسعار للمستهلكين.
 
وأشار حربى إلى أن مستلزمات الإنتاج ومنها "الكولا" وغيرها سجلت هبوط ملحوظ، عقب انخفاض سعر الدولار بأكثر من 10 % منذ مطلع العام الجارى، لافتا إلى أن "قدم الجلد" المستخدم فى التصنيع هبط من 45 جنيها إلى ما بين 15 و 30 جنيها لأفضل الأنواع، ورغم ذلك لم يحدث هبوط فى أسعار الأحذية أو الشنط أو الجاكت الجلد.
 
وأوضح رئيس غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة ملحة لاجتماع مصنعى الجلد، لخفض الأسعار للمنتج النهائى للمستهلك، فالقائمين على عملية الدباغة خفضوا الجلد لـ200 جنيه تقريبا ويتبق دور باقى مراحل العملية التصنيعية.

دباغة الجلود

صناعة الجلود

اسعار الشنط

سعر الشنطة الحريمي

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