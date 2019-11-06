النيابة تأمر بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية فى حدائق القبة

كتب ـ عبد الله محمود

امرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بإعدام كمية من المواد الغذائية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن قوات الأمن بحدائق القبة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته (17،500طن مواد غذائية "أرز، سكر، زيت طعام، مايونيز، زبيب، شيكولاته،كاتشب، عش غراب، سردين" - 10طن مخلل منتهى الصلاحية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.