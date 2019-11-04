حبس مسئول مخزن بتهمة حيازة 17 طن سلع تموينية مجهولة المصدر بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، حبس مدير مخزن سلع غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه وبحوزته 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى حدائق القبة، كما أمرت بإرسال عينات من السلع الغذائية المضبوطة للطب، وإعداد تقرير عن مدى صلاحية هذه المواد الغذائية للاستهلاك الآدمى.

البداية كانت بتلقى الإدارة العامة لمباحث التموين، معلومات تفيد بقيام مسئول مخزن سلع تموينية، بتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبتفتيش المخزن تم ضبط " 17,500طن مواد غذائية "أرز، سكر، زيت طعام، مايونيز، زبيب، شيكولاتة، كاتشب، عش غراب، سردين" - 10 أطنان مخلل منتهى الصلاحية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.