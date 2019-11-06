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اطمن على نفسك.. اعرفى أهمية تحليل "fsh" حال تأخر الإنجاب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. اعرفى أهمية تحليل "fsh" حال تأخر الإنجاب تحاليل ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هناك العديد من التحاليل التي تطلب من النساء في اليوم الثاني للدورة الشهرية للاطمئنان على الخصوبة، ومنها تحليل هرمون "FSH" ، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أهمية هذا التحليل، وذلك وفقا لموقع " emedicine".

ما هو تحليل "fsh"؟، هذا التحليل يتم لقياس نسبة هرمون fsh في الجسم، وهذا الهرمون يفرز بواسطة الغدة النخامية بالمخ،  وهو المسئول عن إنتاج هرمون الاستراديول E2 أو الاستروجين.

تحليل fsh واهميته
تحليل fsh واهميته

 

ويتم تحديد موعد إجراء تحليل "fsh"، اليوم الثاني للدورة الشهرية، وهذا الأمر يرجع إلي  انتاج البويضات في النصف الأول من الدورة الشهرية، وعند ظهور النتيجة  واكتشاف أن هناك ارتفاع في مستويات هذا الهرمون بالدم، فهذا يعني  وجود مشكلة في المبيض كالضعف أو عدم جودة المبايض.

ويقوم الطبيب بطلب هذا التحليل  في بعض الحالات كتكيس المبايض أو وجود نزيف، أو تأخر الإنجاب.

اهمية تحليل fsh
اهمية تحليل fsh

 

يتم سحب العينة اليوم الثاني من الدورة الشهرية، وتظهر النتيجة في اليوم التالي، وهنا تظهر النتيجة لمعرفة حقيقة إصابة هذه المرأة بأي مشاكل تعوق الحمل أم لا، والنتائج الطبيعية هي:

-مستوى هرمون FSH  الطبيعي يكون من  3 إلي 20.

وعند التعرض لنقصانه أو زيادة عن هذه النسب فهذا دليل علي وجود مشكلة ويجب الذهاب للطبيب والتعرف عليها وحلها.

 


تحليل fsh

ما هو تحليل fsh

اهمية تحليل fsh

علاقة تحليل fsh في تأخر الإنجاب

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