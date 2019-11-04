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اطمن على نفسك.. تحليل حمض اليوريك للكشف عن الإصابة بمرض النقرس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. تحليل حمض اليوريك للكشف عن الإصابة بمرض النقرس تحليل حمض اليوريك
كتبت فاطمة خليل

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حمض اليوريك فى الدم أو البول من الاختبارات الهامة التى قد يطلبها طبيبك للكشف عن مجموعة من الأمراض أبرزها النقرس، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار حمض اليوريك، وفقاً لموقع لموقع medlineplus.

تحليل اليوريك اسيد
تحليل اليوريك اسيد

ما هو اختبار حمض اليوريك؟
 

يقيس هذا الاختبار كمية حمض اليوريك في دمك أو بولك، وحمض اليوريك هو منتج طبيعي يصنع عندما يكسر الجسم مواد كيميائية تسمى البيورينات، وهي مواد موجودة في الخلايا الخاصة بك وكذلك في بعض الأطعمة.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من البيورينات: الكبد والأنشوجة والسردين والفاصوليا.

يذوب معظم حمض اليوريك في دمك، ثم يذهب إلى الكليتين، من هناك، يترك الجسم من خلال البول، لكن إذا كان جسمك ينتج الكثير من حمض اليوريك أو لا ينفصل بما يكفي في البول، فيمكن أن يصنع بلورات تتشكل في مفاصلك، وهذا ما يسمى مرض

والنقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب التهاب مؤلم في المفاصل وحولها، يمكن أن تؤدي مستويات عالية من حمض اليوريك إلى اضطرابات أخرى، بما في ذلك حصى الكلى والفشل الكلوي.

استخدامات تحليل حمض اليوريك

-المساعدة في تشخيص النقرس.

-العثور على سبب كثرة حصوات الكلى.

-مراقبة مستوى حمض اليوريك للأشخاص الذين يخضعون لبعض علاجات السرطان، مثل: العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.

مرض النقرس
مرض النقرس

لماذا أحتاج إلى اختبار حمض اليوريك؟
 

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار حمض اليوريك إذا كنت تعاني من أعراض النقرس وتشمل:

-ألم و / أو تورم في المفاصل ، وخاصة في إصبع القدم الكبير أو الكاحل أو الركبة.

احمرار الجلد حول المفاصل.

-دفء المفاصل عند لمسها.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كانت لديك أعراض حصوات الكلى. وتشمل هذه:

-ألم حاد في البطن أو الجانب أو الفخذ.

-ألم في الظهر.

-دم في البول.

-الرغبة المتكررة في التبول.

-ألم عند التبول.

قئ  وغثيان.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تخضع للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، هذه العلاجات يمكن أن ترفع مستويات حمض اليوريك. يمكن للاختبار أن يساعد في التأكد من حصولك على العلاج قبل أن ترتفع المستويات.

 


تحليل حمض اليوريك

تحليل اليوريك اسيد

حمض اليوريك

اعراض النقرس

النقرس

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