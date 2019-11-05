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نقابة الصيادلة: ننتظر الفصل فى الطعن ببطلان اجتماعات اتحاد المهن الطبية دون مشاركتنا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:24 م
نقابة الصيادلة: ننتظر الفصل فى الطعن ببطلان اجتماعات اتحاد المهن الطبية دون مشاركتنا نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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أشاد المستشار محمد فكرى الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، بقرار النقابة العامة للأطباء البيطريين، والخاص بتعليق مشاركة كلا من: النقيب العام ، الأمين العام، أمين الصندوق، باجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية، لحين حضور ممثلى نقابة الصيادلة بالجلسات، باعتبارها أحد النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد.
 
وأوضح الحارس، فى بيان، أنه تم توجيه إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضور الحارس وأعضاء اللجنة الممثلة للنقابة، مشيراً إلى أن النقابة فى انتظار الفصل في الطعن المقام ضد الممثل القانونى لاتحاد المهن الطبية ببطلان انعقاد المجلس وما يترتب على ذلك من بطلان كافة القرارات الصادرة عنه اعمالا لصريح نص المادة ذات الصلة.
 
وأضاف: أن القرار الصادر من نقابة الأطباء البيطريين مطابق للقانون ويمثل فهماً صحيحاً للأثر القانونى المترتب على تجاهل اتحاد المهن الطبية لدعوة نقابة الصيادلة فى اجتماعات مجلس الإدارة، ويرد هذا الفهم القانونى الصحيح على حجة المجلس المذكورة التى تساند تجاهل دعوة الصيادلة باعتبار النقابة تحت الحراسة القضائية.
 
وأكد المستشار ان الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لا تفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية، حيث ان الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعيناً بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى ادارة النقابة، وعليه فان تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقاً للقانون.
 
 

نقابة الصيادلة

اتحاد المهن الطبية

الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

الحارس القضائى للصيادلة

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