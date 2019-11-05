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"المهن الطبية" يجرى دراسة لزيادة معاشات 4 نقابات إلى 1000 جنيه مطلع 2020

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:00 ص
"المهن الطبية" يجرى دراسة لزيادة معاشات 4 نقابات إلى 1000 جنيه مطلع 2020 اتحاد المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد لديه منذ 5 سنوات خطة لتوصيل المعاش إلى 1000 جنيه، بداية 2020، والتى وضع الخبير الاكتوارى مجموعة من الاشتراطات لتوصيله إلى هذا المبلغ، لافتا إلى أن جميعها تم تطبيقها عدا شرط واحد وهو زيادة الاشتراكات لأعضاء النقابات الأربعة، بحيث تُصبح أكثر من 300 جنيه، لافتا إلى أن أعلى اشتراك 180 جنيها فقط، ومع ذلك حقق فائض فى باقى الاشتراطات، يغنى عن هذا الشرط.
 
وأضاف بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أنه كان مطلوب تحقيق زيادة بنسبة 10% فى تحصيل الدمغات الطبية، ووصل بالفعل خلال إحدى السنوات الماضية إلى 32%، أما الإعانات فتم إجراء عمليات تنظيم وتدقيق لها، على مدى ثلاث سنوات ماضية، ولم يعد هناك ازدواج للإعانات، والصرف مرة واحدة للطبيب، ودعم مشروع العلاج حاول الاتحاد قدر الإمكان أن نسب الخصم التى تحصل عليها من الجهات المتعاقد معها، تقلل هذا الدعم، وتم تحقيقه بالفعل.
 
وتابع: هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجودة فى الاتحاد، حتى بلغ 45% فى إحدى السنوات، رغم أن المطلوب زيادة 10% فقط، وبالتالى من المنتظر استلام تقرير الخبير الاكتوارى خلال الفترة القريبة المقبلة، ونتوقع أنه بذلك نُصبح قادرين على زيادة المعاشات إلى ألف جنيه مطلع عام 2020.

اتحاد المهن الطبية

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معاشات اتحاد المهن الطبية

معاشات الصيادلة

اتحاد نقابات المهن الطبية

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