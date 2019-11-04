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"البيطريين" تعلق حضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية وتشترط حضور "الصيادلة"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:36 م
"البيطريين" تعلق حضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية وتشترط حضور "الصيادلة" الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة، قرر خلال اجتماعه مساء أمس، تعليق مشاركة كلا من: النقيب العام، الأمين العام، أمين الصندوق، باجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية، لحين حضور ممثلى نقابة الصيادلة بالجلسات، باعتبارها أحد النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد.
 
وأوضح العامرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرار جاء بناء على مذكرة مُقدمة منه بصفته خلال اجتماع المجلس، مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب إرسال المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، واللجنة المعاونة له، إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضورهم، واتجاهه لتحريك دعوى قضائية حيال ذلك.
 
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، أن القرار جاء حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين، على عدم الدخول كطرف فى تلك المشكلة الخاصة بحضور نقابة الصيادلة من عدمه بالاجتماعات، يتم تعليق حضور ممثلى البيطريين، فى انعقاد مجالس اتحادات المهن الطبية، إلا بعد رجوع نقابة الصيادلة للاجتماعات.
 
وكان من المتوقع أن يتم الدعوة لعقد اجتماع اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، خلال الأسبوع الجارى، لإعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد، بالتزامن مع استمرار تمسك نقابة الأطباء البشريين ونقابة أطباء الأسنان، بعدم حضور الحارس القضائى لنقابة الصيادلة للاجتماعات.

نقابة الصيادلة

اتحاد المهن الطبية

نقابة البيطريين

نقيب البيطريين

المهن الطبية

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