موجز الحوادث.. إخلاء سبيل فتاة العياط ومقتل المخطط لاستشهاد رئيس مباحث قوص

نشر
قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة بالقطاع الأمنى والقضائى على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وجاء أبرز الأخبار المنشورة:
متهم فى 20 قضية..السجل الجنائى للمتورط بقتل رئيس مباحث قوص
لقي عنصر إجرامى خطر مطلوب ضبطه فى واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط وبحوزته بندقية آلية وذخائر، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على ضبط المتهمين فى واقعة إستشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا".
- الدستورية العليا تثبت ترك الخصومة فى دعوى عدم دستورية أدلة جريمة الزنا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" فى اقامة أدلة
- الجنايات تحيل المتهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما بروض الفرج للمفتى
أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية المتهم بـ قتل خالته وزوجها لسرقتهما فى روض الفرج، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيه، وحددت جلسة 5 يناير القادم للنطق بالحكم.
- تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية " الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ15 نوفمبر
قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 15 نوفمبر لسماع الشهود.
- تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ 13 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال
- إخلاء سبيل فتاة العياط على ذمة القضية
قررت محكمة الطفل إخلاء سبيل سبيل "أميرة.أ" الشهيرة ب فتاة العياط" على ذمة القضية المتهمة فيها بقتل سائق ميكروباص اتهمته بالشروع فى اغتصابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة