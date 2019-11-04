موجز الحوادث .. سقوط هارب من 863 حكما والقضاء بوقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات

الداخلية: تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات
قررت وزارة الداخلية تخصيص السيارات المحكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاتها
سقوط هارب من 863 حكم سرقة تيار بغرامات 8 ملايين جنيه فى الأزبكية
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على شخص هارب من أحكام سرقة تيار كهربى، بأجمال 863 حكما وغرامات مالية 8 ملايين جنيه فى الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.
الإدارية تقضى بوقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات لحين الفصل أمام الدستورية
ننشر اعترافات المتهمان بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس
اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بقتل سائق، والاستيلاء على التوك توك الخاص به بأبو النمرس، أنهما كانا يمران بضائقة مالية، وقررا استدراج سائق توك توك لقتله، والاستيلاء على التوك توك الخاص به.
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