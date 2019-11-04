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موجز الحوادث .. سقوط هارب من 863 حكما والقضاء بوقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:31 م
موجز الحوادث .. سقوط هارب من 863 حكما والقضاء بوقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الاثنين، عددا كبيرا من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:
 

الداخلية: تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

قررت وزارة الداخلية تخصيص السيارات المحكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاتها

سقوط هارب من 863 حكم سرقة تيار بغرامات 8 ملايين جنيه فى الأزبكية

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على شخص هارب من أحكام سرقة تيار كهربى، بأجمال 863 حكما وغرامات مالية 8 ملايين جنيه فى الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

الإدارية تقضى بوقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات لحين الفصل أمام الدستورية

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى فحص"، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى لوضعحد أدنى للمعاشات

ننشر اعترافات المتهمان بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بقتل سائق، والاستيلاء على التوك توك الخاص به بأبو النمرس، أنهما كانا يمران بضائقة مالية، وقررا استدراج سائق توك توك لقتله، والاستيلاء على التوك توك الخاص به.

 

موجز الحوادث

المحكمة الادارية

وزارة الداخلية

سرقة تيار

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