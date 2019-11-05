فوائد البرتقال الصحية.. تمنح الجسم ضعف ما يحتاجه من فيتامين سى يوميا

كتبت هند عادل

البرتقال من الفواكه الميزة في فصل الشتاء، فهو منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر المغذية فهو يعزز البشرة بشكل واضح وصحي ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر للعديد من الأمراض كجزء من نظام غذائي صحي ومتنوع بشكل عام.

يحتوي البرتقال على أكثر من 170 مادة كيميائية نباتية مختلفة وأكثر من 60 فلافونويد وقد ثبت أن العديد من هذه الخصائص لها خصائص مضادة للالتهابات وآثار قوية مضادة للأكسدة وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

فوائد البرتقال



توفر العناصر الغذائية في البرتقال مجموعة من الفوائد الصحية.

الوقاية من السكتة الدماغية



وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن تناول كميات أكبر من المركب الموجود في ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء.

والسيدات الذين يتناولون كميات من الحمضيات كانوا أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 19٪ مقارنة بالنساء اللائي تناولن أقل عدد ممكن.

علاج ضغط الدم



الحفاظ على كمية قليلة من الصوديوم ضروري لخفض ضغط الدم ، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية بسبب آثار توسع الأوعية، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تناول البوتاسيوم المرتفع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.

الوقاية من السرطان



وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة ، فإن تناول الموز والبرتقال وعصير البرتقال في العامين الأولين من العمر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال، كمصدر ممتاز لفيتامين ( سى ) القوي المضادة للأكسدة ، يمكن أن تساعد البرتقال أيضًا في مكافحة تكوين الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب السرطان .

في حين أن تناول كمية كافية من فيتامين C ضروري ومفيد للغاية كمضاد للأكسدة، فإن الكمية اللازمة للاستهلاك لأغراض علاجية للسرطان هي أكثر مما يمكننا استهلاكه.

الحفاظ على صحة القلب



الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C ومحتوى الكولين في البرتقال كلها تدعم صحة القلب، والزيادة في تناول البوتاسيوم إلى جانب انخفاض في تناول الصوديوم هو أهم تغيير غذائي يمكن لأي شخص القيام به للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

السيطرة على داء السكري



أظهرت الدراسات أن مرضى السكري من النوع الأول الذين يتناولون وجبات عالية الألياف لديهم مستويات منخفضة من الجلوكوز في الدم ، وقد يكون لمرضى السكري من النوع الثاني مستوى السكر في الدم والدهون والأنسولين .

يمكن أن يساعد فيتامين C المضاد للأكسدة ، عندما يتم تناوله بشكله الطبيعي كما هو الحال في البرتقال يقوم ذلك بمكافحة تلف البشرة الناجم عن الشمس والتلوث ، ويقلل التجاعيد ويحسن نسيج البشرة بشكل عام، يلعب فيتامين C دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين.

تحتوى برتقاله واحدة على 80 سعرة حرارية و 0 جرام من الدهون و 250 ملليجرام من البوتاسيوم و 19 جرامًا من الكربوهيدرات (14 جرامًا من السكر و 3 جرامات من الألياف الغذائية) بالإضافة إلى 1 جرام من البروتين.

توفر واحدة من البرتقال 130 %من احتياجاتك من فيتامين C خلال اليوم ، و 2 % من احتياجات فيتامين A و 6 بالمائة من الكالسيوم.

يحتوي البرتقال أيضًا على الثيامين ، الريبوفلافين ، النياسين ، فيتامين ب -6 ، الفولات ، حمض البانتوثنيك ، الفوسفور ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، السيلينيوم والنحاس، وبسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C (أكثر من ضعف الحاجة اليومية) ، يرتبط البرتقال بتعزيز الجهاز المناعي.