سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علماء يتوصلون للبروتين المسئول عن تعزيز الورم الخبيث بالدماغ.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:00 م
علماء يتوصلون للبروتين المسئول عن تعزيز الورم الخبيث بالدماغ.. اعرف التفاصيل اورام الدماغ - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصل العلماء إلى البروتين الذي يساعد سرطان الثدي وسرطان الرئة وغيرها من أنواع السرطان على الانتشار أو الانتقال إلى المخ.

وبهذا الاكتشاف سيكون هذا البروتين الذى يدعى"CEMIP"، محط تركيز الجهود للتنبؤ والوقاية من وعلاج نقائل المخ، والتي تعد من الأسباب المتكررة لوفيات السرطان.

في الدراسة ، التي نشرت فى مجلة " Nature Cell Biology "،  وجد العلماء أن البروتين  يطالب الأوعية الدموية والخلايا المناعية الموجودة في المخ بإنتاج جزيئات التهابية، والتي بدورها تدعم بقاء وتطور خلايا السرطان لتشكيل أورام المخ.

في التجارب المختبرية والحيوانية ، أعاقت إزالة بروتين  CEMIP بشكل كبير عملية الورم الخبيث في الدماغ، أما في الاختبارات التي أجريت على أورام الثدي والرئة لدى مرضى الإنسان، ربط الباحثون مستويات البروتين المرتفعة بمخاطر عالية من ورم خبيث في المخ.

الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة عن السرطان لا تسببها الأورام الأولية التي تتشكل، ولكن قد تكون بسبب الأورام الثانوية المنتشرة في الأعضاء الحيوية.وفي الدراسة ، وجد العلماء أن البروتين مرتبط سابقًا ببعض أنواع السرطانات، يتم إنتاجه على مستويات عالية عن طريق نقل خلايا سرطان الثدي وسرطان الرئة إلى الإنسان، ويتركز البروتين مستويات عالية بشكل خاص في الخلايا.

وجد الفريق الطبى أن البروتين يتسبب في حدوث تغييرات في هذه الخلايا، بما في ذلك زيادة إنتاج الجزيئات الالتهابية التي كانت مرتبطة سابقًا بالورم النقيلي.

أحد كبار الباحثين، وأستاذ مساعد في علم الأمراض والطب المخبري في طب وايل كورنيل ، في مركز نيوك- بريسبتيريان الطبي الأمريكى، فحص أكثر من 300 عينة من الأورام الأولية والمنتشرة لمرضى سرطان الثدي والرئة ، ووجدت الأدلة أن الأورام الأولية المرتبطة بالنقائل الدماغية تميل إلى أن يكون لها مستويات أعلى بكثير من بروتين  CEMIP  مقارنة بالأورام الأولية المرتبطة بالعظام أو النقائل الأخرى، أو عدم وجود نقائل.


خلايا سرطانية

اورام الدماغ

ورم خبيث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة