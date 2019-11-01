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تجاهل علاج الصداع النصفى قد يكون سببا فى أورام المخ

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 07:00 م
تجاهل علاج الصداع النصفى قد يكون سببا فى أورام المخ الصداع المستمر
كتبت إيناس البنا

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الصداع غالبًا ما يكون شيئًا يوميًا يحدث  لبعض الناس، ومع ذلك ، يمكن أن يكون الصداع المستمر إنذارًا لحدوث شيء شديد داخل جسمك. 
 
الصداع البسيط يمكن أن يسبب لك عدم النوم، ويؤدي إلى تغيير جذري في السلوك ، ويجعل حياتك اليومية  ويمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض، لذا من الضروري لك أن تفهم السبب الجذري للصداع وأن تتخذ الخطوات المناسبة لعلاجه. 
 
 
الصداع وفقا لموقع"  Onlymyhealth" يمكن أن يحدث وفقا لعدة أسباب،  من الجوع إلى بعض الاضطرابات العقلية، لذا من المهم تحليل جميع الحالات الممكنة للتشخيص الصحيح، فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع المزمن، ومعظم الأعراض هي نتيجة لتغيير نمط الحياة:  
 
 التوتر. 
الكحول والتدخين. 
عادات الطعام السيئة. 
قلة النوم. 
تناول  المواد الغذائية عالية النترات. 
التهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن. 
مشاكل الأسنان. 
أنفلونزا. 

علاج الصداع المزمن 

قد يسبب لك الصداع ليال بلا نوم، لذا من المهم أن نفهم السبب الجذري وعلاجه وفقًا لذلك، وفيما يلي بعض خيارات العلاج للتخلص من الصداع المزمن:

مسكنات الألم : 

يمكن أن تؤخذ مسكنات الألم لعلاج الصداع. ومع ذلك ، فإن الاستخدام الطويل  يؤدي إلى مقاومة الجسم. استشر الطبيب إذا استمر الألم. 

الحفاظ على فحص مستويات التوتر: 

الإجهاد هو السبب الرئيسي الذي يساهم في الصداع ، لذا يجب التحكم في مستويات التوتر لتجنب الصداع، لذا اختر تمارين التنفس والاسترخاء للحفاظ على مستويات التوتر في السيطرة عليها.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

 لأشخاص الأصحاء يواجهون فرص أقل للصداع ، حيث يؤدي الجسم المرهق إلى صداع مزمن، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تريح عضلاتك وتمنحك الطاقة لمواجهة اليوم.

الوخز بالإبر:

 يجمع مع العلاج الطبيعي. يساعد بشكل عجيب  في علاج الصداع.
 

كيف يرتبط الصداع باورام المخ

 
لا يزال التاريخ الدقيق والفحص البدني أهم جوانب تقييم الصداع، فزفقا للدراسات فإن  فقط أقلية من المرضى الذين يعانون من الصداع يعانون من أورام الدماغ،  من الأرجح أن تنتج بعض المواقع صداعًا (على سبيل المثال ، يؤدي ورم الحفرة الخلفي إلى حدوث صداع في كثير من الأحيان أكثر من ورم خارج الوريد)، ومن المرجح أن ترتبط الأورام سريعة النمو بالصداع.

الصداع المستمر

اعراض الصداع المستمر

اسباب الصداع المستمر

علاج الصداع المستمر

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