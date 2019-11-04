الخلايا الجذعية للأسنان تعطى الأمل لزراعة أنسجة لمرضى سرطان الثدى

كتبت إيناس البنا

أصبحت قدرة الخلايا الجذعية البالغة على توليد مجموعات مختلفة من الخلايا الخاصة بالأنسجة ذات أهمية كبيرة في مجالات البحوث الطبية وطب الأسنان.

وأشارت دراسة جديدة أنه يمكن للخلايا الجذعية للأسنان المساهمة في تجديد الأعضاء بالغدد الثديية، والتى يمكنها توليد القنوات الثديية وحتى الخلايا المنتجة للحليب عند زرعها في الغدد الثديية، وهو ما يمكن استخدامه لتجديد الأنسجة بعد الجراحة في مرضى سرطان الثدي.

ووفقا لبحث حديث نشر في مجلة " Cells " فإنه يمكن أن تحل تلك الخلايا الجذعية محل الخلايا التالفة، وبالتالي تمثل بديلاً جيدًا للعلاجات الطبية الكلاسيكية لتجديد الأنسجة.

الخلايا الجذعية السنية قادرة على تجديد الغدة الثديية



وأظهر فريق من الباحثين أن الخلايا الجذعية الظهارية للأسنان قادرة على توليد جميع أنواع الخلايا الظهارية للأسنان، ولكن لأول مرة تبين أن الخلايا الجذعية الظهارية السنية قادرة على تشكيل الغدد الثديية في الفئران الإناث خلال التجارب.

وتشير النتائج إلى أن الخلايا الجذعية السنية تساهم في تجديد الغدة الثديية، وهي قادرة على توليد جميع مجموعات الخلايا الثديية وهى الخلايا المنتجة للحليب

وظهر بوضوح أن قدرة الخلايا الجذعية الظهارية للأسنان على توليد أنسجة ليست للأسنان فقط ولكن أيضًا لأنسجة الجسم الأخرى، فيمكن استخدام العلاجات المستندة إلى الخلايا الجذعية لتجديد أنسجة الثدي الناتجة عن سرطن الثدى.