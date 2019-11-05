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خالد صلاح
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باكستان ترفض تقريرا أمريكيا بشأن الإرهاب عام 2018

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:33 ص
باكستان ترفض تقريرا أمريكيا بشأن الإرهاب عام 2018 وزبر الخارجية الباكستانى
أ ش أ

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أعربت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أملها إزاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب فى 2018.
 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الباكستانية، أن الولايات المتحدة أغفلت الوضع الفعلى وتضحيات إسلام أباد بالكامل.
 
وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، فى معرض تعقيبها على تقرير الولايات المتحدة، أن "التقرير يتجاهل تماما الوضع الفعلى على أرض الواقع ومساهمة باكستان وتضحياتها خلال العقدين الأخيرين فى الكفاح الدولى ضد الإرهاب".
 
وذكرت الوزارة، أن جهود إسلام أباد لم تؤد فقط إلى القضاء على تنظيم القاعدة فى هذه المنطقة، بل جعلت العالم أكثر أمانا، مضيفة أن البلاد ملتزمة باتخاذ إجراءات ملموسة بموجب خطة العمل الوطنى الخاصة بمواجهة الإرهاب.
 
وأشارت، إلى أن باكستان اتخذت تدابيرا قانونية وإدارية واسعة النطاق لتنفيذ التزاماتها بموجب نظام عقوبات مجلس الأمن الدولى رقم 1267 لتجميد الأصول ورفض تقديم الأموال والموارد الاقتصادية لجميع الكيانات والأفراد المعينين.
 
وأضافت الوزارة، أن باكستان تواصل اتخاذ إجراءات للتنفيذ الكامل لمجموعة العمل المالى /فاتف/ وهى هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
 
وتواجه باكستان، حسبما أفاد التقرير، تهديد الإرهاب من جانب عدد من المجموعات؛ بما فى ذلك حركة طالبان الباكستانية وجماعة الأحرار وولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش، بيد أن التقرير لم يذكر أن هذه الجماعات تواصل العمل والقيام بأنشطة إرهابية ضد باكستان عبر الحدود.
 
وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن باكستان سهلت إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان فى سياق عملية السلام والمصالحة الأفغانية بحسن نية.
 
وأضاف البيان، أن مساهمة باكستان الإيجابية فى هذا الصدد حظيت باعتراف واسع النطاق، بما فى ذلك اعتراف الولايات المتحدة وقيادتها، لافتا إلى أن أى تلميح عكس ذلك يتعارض مع المسار الإيجابى للعلاقات الثنائية وليس هنالك ما يبرره.
 

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