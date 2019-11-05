المؤبد لمسجل خطر بتهمة حيازة وترويج 2 كيلو حشيش فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل "مسجل خطر"، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، وذلك بتهمة اتجار المواد المخدرة فى المطرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام " محمود.ح " 35 سنه سائق نقل، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، حيث عثر بحوزته 2.5 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهة اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.