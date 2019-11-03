سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد لمتهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:41 م
السجن المؤبد لمتهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم " يوسف.ع"، بـ

السجن المؤبد

 وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وأسندت النيابة للمتهم "يوسف .ع"، عاطل، تهمة حيازة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر.
 
كانت البداية بتلقى قسم مدينة نصر، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة، وبتقنين التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

المؤبد

تجارة المخدرات

جنايات القاهرة

السجن المشدد

قسم مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة