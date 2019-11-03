السجن المؤبد لمتهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم " يوسف.ع"، بـ السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "يوسف .ع"، عاطل، تهمة حيازة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر.

كانت البداية بتلقى قسم مدينة نصر، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة، وبتقنين التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.