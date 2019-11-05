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الحماية المدنية بالقليوبية تواصل أعمال التبريد بحريق مصنع أبو حوا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:52 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تواصل أعمال التبريد بحريق مصنع أبو حوا حريق مصنع أبو حوا بقليوب
القليوبية - إبراهيم سالم

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واصلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، أعمال التبريد بحريق مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بمدينة قليوب، بعد السيطرة على النيران المشتعلة بالمبني، والتى ظلت ما يزيد عن 8 ساعات، وصعوبة السيطرة عليها.

وانتشر الحطام والخراب بجميع أنحاء مصنع "أبو حوا" للدراجات البخارية بمدينة قليوب، بعد انهيار المبنى بالكامل لصعوبة السيطرة على النيران المشتعلة به، وهو مما أدى إلى تآكل جدرانه وأعمدته وسقوطه أثناء الحريق. 

انتهت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق مصنع "أبو حوا" للدراجات البخارية بمدينة قليوب، بعد محاولات استمرت ما يزيد عن 8 ساعات متواصلة، والدفع بـ 34 سيارة للإطفاء.

وشهد المصنع إنهيار المبنى بالكامل، بعد تآكل جدرانه من النار نتيجة صعوبة السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، حيث كانت البداية تلقى حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنى مصنع أبو حوا للدراجات البخارية، على الفور تم الانتقال لموقع الحريق وإبلاغ قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء فى الساعات الأولى للحريق إلا أنها لم تستطع السيطرة على الحريق، وتم رفع العدد لـ 16 سيارة إطفاء، لكنها ايضا لم تستطع السيطرة على الحريق من شدته بسبب المواد البلاستيكية بالمصنع.

وفور علمه بالحريق توجه على الفور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب، وذلك عقب علمه باندلاع حريق كبير بمصنع للدراجات البخارية، على الطريق الزراعى، للإشراف على إخماد الحريق، ورافقه اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوى لمحاولة السيطرة على الحريق.

 


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مصنع ابو حوا

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