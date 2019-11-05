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السيطرة على حريق مصنع قليوب بعد محاولات استمرت 8 ساعات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:00 ص
السيطرة على حريق مصنع قليوب بعد محاولات استمرت 8 ساعات الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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انتهت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع للدراجات البخارية بمدينة قليوب، بعد محاولات استمرت ما يزيد عن 8 ساعات متواصلة، والدفع بـ 34 سيارة للإطفاء.

وأسفر الحريق عن انهيار المبني بالكامل، بعد تآكل جدرانه من النار نتيجة صعوبة السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، حيث كانت البداية تلقي حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، بلاغا يفيد نشوب حريق بمني مصنع أبو حوا للدراجات البخارية، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحريق وإبلاغ قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء في الساعات الأولى للحريق إلا أنها لم تستطع السيطرة على الحريق، وتم رفع العدد لـ 16 سيارة إطفاء، لكنها أيضا لم تستطع السيطرة على الحريق من شدته بسبب المواد البلاستيكية بالمصنع.

وفور علمه بالحريق توجه على الفور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب، وذلك عقب علمه باندلاع حريق كبير بمصنع للدراجات البخارية، على الطريق الزراعى، للإشراف على إخماد الحريق، ورافقه اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوى لمحاولة السيطرة على الحريق.

 


اخبار القليوبية

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ابو حوا

نشوب حريق

قليوب

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