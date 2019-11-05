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شاهد.. أثار حريق مصنع "أبو حوا" بقليوب بعد محاولات لمدة 8 ساعات لإخماده

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:41 ص
شاهد.. أثار حريق مصنع "أبو حوا" بقليوب بعد محاولات لمدة 8 ساعات لإخماده حريق مصنع ابو حوا
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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انتشر الحطام والخراب يجميع أنحاء مصنع "أبو حوا" للدراجات البخارية بمدينة قليوب، بعد انهيار المبنى بالكامل لصعوبة السيطرة على النيران المشتعلة به، وهو ما أدي إلي تآكل جدرانه وأعمدته وسقوطه أثناء الحريق.

انتهت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق مصنع "أبو حوا" للدراجات البخارية بمدينة قليوب، بعد محاولات استمرت ما يزيد عن 8 ساعات متواصلة، والدفع بـ 34 سيارة للإطفاء.

وشهد المصنع انهيار المبني بالكامل، بعد تآكل جدرانه من النار نتيجة صعوبة السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، حيث كانت البداية تلقي حامد طلبة رئيس مدينة قليوب، بلاغا يفيد نشوب حريق بمني مصنع أبو حوا للدراجات البخارية، على الفور تم الانتقال لموقع الحريق وإبلاغ قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء في الساعات الأولى للحريق إلا أنها لم تستطع السيطرة على الحريق، وتم رفع العدد لـ 16 سيارة إطفاء، لكنها ايضا لم تستطع السيطرة على الحريق من شدته بسبب المواد البلاستيكية بالمصنع.

وفور علمه بالحريق توجه على الفور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب، للإشراف على إخماد الحريق، ورافقه اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوى لمحاولة السيطرة على الحريق.

اثار الحريق
اثار الحريق

 

الحريق
الحريق

 

انهيار المبنى
انهيار المبنى

 

تهدم المصنع
تهدم المصنع

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حطام المصنع
حطام المصنع
 
مصنع (1)
 

مصنع (2)
 

مصنع (3)
 

مصنع (4)
 

مصنع (5)
 

مصنع (6)
 

مصنع (7)
 

مصنع (8)
 

مصنع (9)
 

مصنع (10)
 

مصنع (11)
 

مصنع (12)
 

مصنع (13)
 

مصنع (14)
 

مصنع (15)
 

مصنع (16)
 

مصنع (17)
 

مصنع (18)
 

مصنع (19)
 

مصنع (20)
 

مصنع (21)
 

 


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