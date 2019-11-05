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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:25 م
خالد صلاح
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إحصائية: 3.7 % ارتفاعا بنسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بالكويت

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:02 م
إحصائية: 3.7 % ارتفاعا بنسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بالكويت الكويت
أ ش أ

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أظهرت إحصائية حديثة لديوان الخدمة المدنية الكويتي، ارتفاع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بنسبة 3.7% حتى مطلع أكتوبر الماضي، مقارنة بمطلع الشهر نفسه العام الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي عدد الموظفين في الحكومة الكويتية بلغ 361 ألفاً و209 موظفين حتى بداية أكتوبر الماضي، مقابل 352 ألفاً و753 موظفاً حتى بداية الشهر نفسه العام الماضي، في حين بلغت نسبة الموظفين الكويتيين 77.5% من المجموع الكلي؛ حيث سجلت 279 ألفاً و785 مواطناً بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 269 ألفاً و799 مواطناً في أكتوبر 2018.

وأشارت إلى أن حجم العمالة العربية من مختلف الجنسيات غير الخليجية بالقطاع الحكومي، بلغ 76 ألفاً و771 موظفاً بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 78 ألفاً و486 موظفا بنهاية أكتوبر 2018، منخفضا بنسبة 2.2%، فيما بلغ عدد الموظفين الخليجيين 4762 موظفا، مقابل 4468 العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.1 %.


ديوان الخدمة المدنية الكويتي

القطاع الحكومي بالكويت

العمالة الوطنية

الكويت

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