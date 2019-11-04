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210 طالب يواصلون دوراتهم التدريبية للتعليم المدنى بجامعة سوهاج

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:10 م
210 طالب يواصلون دوراتهم التدريبية للتعليم المدنى بجامعة سوهاج الدورات التعليمية للطلاب بجامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تواصل إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، فعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التعليم المدني، التى تنظمها لطلاب الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الهدف من هذه الدورات هو تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب، وتعريفهم بحقوقهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية تجاه تلبية تلك الحقوق، وكذا ترسيخ قيم المشاركة والتطوع، إلى جانب تعريفهم بالنظام السياسى فى مصر وبالمؤسسات المختلفة للدولة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبى يضم عدة محاور منها مفهوم التعليم المدني، الحقوق والمسؤوليات، المشاركة الإيجابية بأنواعها، الشباب والدولة، المواطنة والانتماء، بالإضافة إلى ورش عمل عن الشباب والتنمية، مفهوم التطوع، وكيفية إعداد جيل متميز قادر على التفكير واتخاذ القرار.

وأشارت انتصار أبو الدهب مسئول النشاط الثقافى والفنى إلى أنه يشارك بالدورات التدريبية 210 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث يستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع و يضم 7 دورات تدريبية بواقع 30 طالب بكل دورة.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى يحاضر به نخبة من المتخصصين من وزارة الشباب والرياضة، ويمنح الطلاب فى نهاية الدورة شهادة معتمدة من الوزارة.

210 طالب يواصلون دوراتهم التدريبية للتعليمالمدني بجامعة سوهاج (1)
210 طالب يواصلون دوراتهم التدريبية للتعليم المدني بجامعة سوهاج

 

210 طالب يواصلون دوراتهم التدريبية للتعليمالمدني بجامعة سوهاج (2)
دورات التدريب للتعليم المدنى للطلاب بجامعة سوهاج 
 

 

210 طالب يواصلون دوراتهم التدريبية للتعليمالمدني بجامعة سوهاج (3)
جانب من الدورات التعليمية 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

التعليم المدنى

رئيس جامعة سوهاج

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