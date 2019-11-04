نيك جوناس يحكى تجربته عن مرض السكر النوع 1 فى شهر التوعية

كتبت أمل علام

كشف موقع boldsky عن أن شهر نوفمبر هو شهر التوعية بمرض السكرى، حيث يصادف فيه اليوم العالمى للسكر الموافق 14 نوفمبر، الذي يتم الاحتفال به عالميًا لرفع مستوى الوعى بالنوع الأول والنوع الثاني لداء السكري.



علاج مرض السكر النوع الاول

وأضاف الموقع، أن شهر التوعية بمرض السكري 2019، يهدف إلى التركيز على العلاقة بين مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ورفع مستوى الوعي حول تأثير مرض السكرى على الأسرة، ودعم شبكة المتضررين، وتعزيز دور الأسرة في التعامل مع مرض السكري ورعايته والوقاية منه وتعليمه.



سكر النوع الاول

ويشجع اليوم العالمي للسكري أهمية الحصول على العلاج في الوقت المناسب، فيمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات تغير الحياة، مثل العمى، والبتر، وفشل الكلى، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وفقًا للتقارير، كان مرض السكري مسئولاً عن أكثر من 4 ملايين حالة وفاة في العام الماضي.

في هذا الموضوع، سنلقي نظرة على الطريقة التي تؤثر بها الحالة على حياة الفرد خاصة عند تشخيصها في سن مبكرة جدًا، وستلقي نظرة على حياة نيك جوناس، باعتباره مصابًا بمرض السكري.



شهر التوعية بمرض السكر

وقال نيك جوناس إنه أصيب بـ مرض السكري من النوع الأول فى سن 13 عامًا، مؤكدًا أن التشخيص قد ساعده في تشكيل الطريقة التي يتعامل بها مع صحته، والتدريبات، وتناول الطعام المعتاد، مع التركيز على احتياجاته من السكر في الدم والإنسولين.

وأضاف أن الحالة في سن مبكرة تسببت في الشعور بالوحدة والعزلة، مضيفًا أن تشخيص الحالة في هذه السن المبكرة، تسبب له في الشعور بالوحدة والعزلة، ما تسبب أيضًا في خوفه من عدم قدرته على مواصلة الحياة، ومع ذلك بمجرد أن جمع معلومات كافية عن الحالة وتعلم أنه يمكن إدارتها بعناية وتفاني، تمكن جوناس من الاعتناء بنفسه، حيث كان يعاني من فقدان الوزن غير الصحي بسبب الحالة، وكان الممثل المغني في وزن غير صحي من 45 كجم في سن 13، فقد حوالي 20 كجم بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك، من أجل الحفاظ على حالته تحت السيطرة، فإنه يستخدم الأنسولين حيث يقوم بفحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر، لقد ساعده في فهم جسمه، وبالتالي اعتنى بنفسه بانتظام.

أكد جوناس أنه من الضروري أن تكون نشيطًا للغاية أثناء التعايش مع مرض السكري من النوع الأول، واتباع نظام غذائي متوازن يتكون من الخضراوات، والفواكه، والحبوب، والبروتين، ومنتجات الألبان، كما أنه يتأكد من أن التمارين البدنية تدفع جسمه، وتتكون من الجري والملاكمة، وقام بتأسيس أحد المؤسسات المهتمة بمرض السكر من النوع الأول عام 2015، لتثقيف مرضى السكرى، والدعوة حول هذا المرض، وكذلك دعم الطريق للعلاج، أصبحت المنظمة أكبر شبكة لمرضى السكري على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، مع ما يقرب من 2 مليون متابع، في ثلاثة أشهر فقط، للتأكد من عدم شعور أي شخص بمفرده بهذا التشخيص، وكيفية التغلب على هذا المرض ، مضيفا إن نوفمبر هو شهر التوعية بمرض السكري، وأكد الموقع، إن الأخبار الأخيرة عن تشخيص نيك جوناس المبكر للحالة قد سلطت بالفعل مزيدًا من الضوء على نشر الوعي حول مرض السكري لدى الأطفال.

مرض السكري من النوع الأول هو النوع الأكثر شيوعًا في الأطفال، حيث يمثل ثلثي الحالات الجديدة لدى الأطفال من جميع المجموعات العرقية، واحد من أكثر أمراض الطفولة المزمنة شيوعًا، يظهر مرض السكري من النوع 1 في الأطفال بين سن 4-6 سنوات أو بين 10-14 عامًا.

وأضاف، يسبب زيادة عطش الأطفال، والتبول المتكرر، والجوع الشديد، والإرهاق، وفقدان الوزن وما إلى ذلك، تتطلب الحالة عناية طبية فورية لأنها يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب، وتلف العينين وتلف الكلى وأمراض القلب، المعروف أيضًا باسم مرض السكري المعتمد على الأنسولين.