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مستشفى الفرنساوى تحتفل باليوم العالمى للسكر بحضور رئيس جامعة القاهرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:17 م
مستشفى الفرنساوى تحتفل باليوم العالمى للسكر بحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور أحمد طة مدير مستشفى القصر الفرنساوى
كتبت أمل علام
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احتفلت مستشفى القصر الفرنساوى باليوم العالمى للسكر، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد طة مدير المستشفى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية.

وقال الدكتور أحمد طه، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أنه على هامش الاحتفال قام الدكتور الخشت بافتتاح العديد من الوحدات الجديدة الرسمى منها وحدة علاج السكر ومضاعفاته، ووحدة طب الفم والأسنان، وعيادة التغذية العلاجية، ووحدة فحوصات القلب والأوعية الدموية، ووحدة السياحة العلاجية،والخدمة الفندقية المتميزة، ومركز خدمة الدم ومشتقاته.

وأشار مدير مستشفى القصر الفرنساوى أن رئيس الجامعة بجولة تفقد فيها المرضى وأثنى على نظافة المستشفى، كما تفقد التطورات التى قامت بها الإدارة فى رفع كفاءة غرف العمليات الجراحية والطوارئ، وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات منها ندوة تثقيفية عن مرض السكر ومضاعفاته.

كما أشار مدير مستشفى القصر الفرنساوى إلى أن رئيس الجامعة قام بإلقاء محاضرة عن تأثير مرض السكر على الأوعية الدموية، موضحا أنه توجد علاقة بين تصلب الشرايين ومرض السكر، مشيرا إلى أن مريض السكر أكثر عرضه للإصابة بهذا المرض، ويحدث فى أعمار سنية صغيرة كنتيجة لمضاعفات السكر.

 

وأكد الدكتورة أحمد طة على أهمية الاعتناء بمرضى السكر لتجنب مضاعفات الاصابة بالقدم السكرى، مشيرا إلى أن أهم جزء يتأثر بمرض السكر هى الأوعية الدموية والتى تتأثر بضخ الدم الذى يغذى الجسم كله عند الاصابة بمرض السكر.

وأوضح مدير مستشفى القصر الفرنساوى أن مرض السكر يؤدى إلى حدوث ترسيبات فى الشرايين ثم ضيق بشرايين المخ والقلب مما يسبب أعراض بالمخ والقلب والكلى، وقد يحدث لها انسداد وتؤثر على الأقدام إلى درجة أنها قد تصبح مثل العظام، مضيفا أن قطرة الدم عندما تصل إلى القدم نعيش حياة طبيعية، أما عندما لا تصل للقدم فتؤدى إلى حدوث مشاكل كبيرة حيث تسبب التهابات، وقرح بالقدم، ويحدث للمريض ما يسمى بالقدم السكرى، وقد تحتاج إلى بتر الأقدام.

وينصح لعلاج ضيق وانسداد الشرايين بإتباع الآتى:

أولا: منع التدخين

ثانيا: ممارسة الرياضة

ثالثا:الاهتمام بنوعية الطعام الصحى

رابعا: استخدام الجراحة فى علاج ضيق الشرايين.

شارك فى الاحتفال كل من الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب القاهرة، والدكتور عمرو مطر، أستاذ ورئيس وحدة التغذية العلاجية بطب قصر الفرنساوى، والدكتورة شرين عبد الغفار، أستاذ سكر الأطفال بالمستشفى الفرنساوى، والدكتور أيمن خطاب، أستاذ طب وجراحة العيون بطب القاهرة، والدكتور أحمد عطية أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة.


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