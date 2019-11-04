"مياه القليوبية": تنفيذ نموذج جديد ومطور من الأغطية الشبكية لبالوعات الصرف

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قيام فرع جنوب الخانكة بتطوير فكرة إنشاء أغطية شبكية لبلوعات الصرف الصحي لحماية الأطفال من السقوط فى البلوعات.
وكلف "مجاهد"، بتنفيذ هذا النموذج الجديد للغطاء الشبكى بطريقة تسمح بإجراء عمليات التطهير والصيانة، ومتوافر به شروط الأمان بأحمال تتجاوز 500 كجم لحماية المواطنين وبخاصة الاطفال من السقوط فى البلوعات، بحيث تكون على مسافة حوالى 25 سم أسفل غطاء البالوعة الأساسى، ومثبت بجسم البلوعة الخرسانى والمواد المصنوع منها الغطاء يتم عزلها بمواد لا تتفاعل مع المياه أو الغازات الناتجة داخل البالوعات.
ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، بسرعة تنفيذ هذا النموذج بمدينة الخانكة فى المناطق المخدومة بالصرف الصحي.
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