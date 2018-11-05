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صور.. مدير مدرسة بالغربية يبدأ يومه الدراسى بتنظيف بالوعة صرف المدرسة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:33 ص
صور.. مدير مدرسة بالغربية يبدأ يومه الدراسى بتنظيف بالوعة صرف المدرسة مدير المدرسة أثناء تنظيفة بالوعة الصرف الصحى
الغربية - مصطفى عادل
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شهدت مدرسة عزبة ميت هاشم للتعليم الأساسى التابعة لإدارة سمنود التعليمية، قيام محمد علم الدين بدوى مدير المدرسة، بتنظيف بالوعات الصرف الصحى بيديه، وذلك بمساعدة عدد من مدرسى المدرسة قبل بداية طابور الصباح.

ورفض مدير المدرسة مشاركة الطلاب فى عملية التنظيف خوفا من إصابة أى طالب، مؤكدا أن ما يفعله هو رسالة للجميع من أجل التكاتف والنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد مدير المدرسة، إن هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بمثل هذا الأمر، خاصة وإن المدرسة تعتمد على العمل التعاونى بين جميع أعضاء الهيئة من أجل النهوض بالعملية التعليمية داخل المدرسة .

 

أثناء تصليح البالوعة
مدير المدرسة ينظف البالوعة

 

تصليح البالوعة
تصليح البالوعة

 

مدير المدرسة يتفقد البالوعة بعد فتح غطائها
مدير المدرسة أثناء تنظيف البالوعة

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

بارك الله فيك انت مثل لكل قائد

ستكون بلدنا من أرقى البلاد والأمم لو كل مصري مثلك

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن غيور ويحب بلده

المملكة العربية السعودية جدة

بارك الله فيه وفى زملاؤه بهيئة التدريس انهم رجال محترمون لحبهم لبلدهم ومدرستهم مثال يحتذى به لجميع مدارس مصر شكرا لهم

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الاصيل

رجل محترم

جزاك الله كل الخير انت و امثالك لما تبذلونه من اجل اولادنا.........

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