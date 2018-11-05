صور.. مدير مدرسة بالغربية يبدأ يومه الدراسى بتنظيف بالوعة صرف المدرسة

الغربية - مصطفى عادل

شهدت مدرسة عزبة ميت هاشم للتعليم الأساسى التابعة لإدارة سمنود التعليمية، قيام محمد علم الدين بدوى مدير المدرسة، بتنظيف بالوعات الصرف الصحى بيديه، وذلك بمساعدة عدد من مدرسى المدرسة قبل بداية طابور الصباح.

ورفض مدير المدرسة مشاركة الطلاب فى عملية التنظيف خوفا من إصابة أى طالب، مؤكدا أن ما يفعله هو رسالة للجميع من أجل التكاتف والنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد مدير المدرسة، إن هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بمثل هذا الأمر، خاصة وإن المدرسة تعتمد على العمل التعاونى بين جميع أعضاء الهيئة من أجل النهوض بالعملية التعليمية داخل المدرسة .



مدير المدرسة ينظف البالوعة



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