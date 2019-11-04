مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق مع المسئولين عن إطلاق النار فى كربلاء

بغداد (أ ش أ)

دعت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم الاثنين، إلى إحالة عناصر الأمن الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال أحداث القنصلية الإيرانية فى كربلاء للتحقيق ".

وأدانت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ "استمرار سقوط الشهداء والمصابين"، داعية "القوات الأمنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الأمن وعدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق".



وطالبت "كافة المتظاهرين بالبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات والحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم تعريض المبانى الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق"، مشددة على ضرورة "الابتعاد عن اي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين".



وكان متظاهرون غاضبون حاصروا أمس الاحد، القنصلية الايرانية في كربلاء، واحرقوا الاطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا ان القوات الامنية قامت بتفريقهم مما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين بالرصاص الحى وإصابة أخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية لدى محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية.