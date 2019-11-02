الرئيسية أخبار عربية مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل أكثر 260 شخصا منذ بدء المظاهرات السبت، 02 نوفمبر 2019 02:39 م مظاهرات العراق - أرشيفية كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مقتل أكثر 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين منذ بدء الاحتجاجات مطلع شهر أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". وكشفت المفوضية، أنه تم حرق نحو 100 مبنى حكومى منذ بدء الاحتجاجات فى البلاد. العراق اخبار العراق مظاهرات العراق مفوضية حقوق الانسان العراقية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة شاهد.. غارات فرنسية على أوكار ومخابئ تابعة لداعش شمالى العراق السبت، 02 نوفمبر 2019 01:16 م سكاى نيوز: إصابة 100 متظاهر فى العراق بعد تفريق اعتصام بالبصرة السبت، 02 نوفمبر 2019 09:51 ص العراق.. مطالب بـ"الإيقاف الفورى" لاستخدام قنابل الغاز السبت، 02 نوفمبر 2019 06:08 ص فيديو.. بالونات طائرة تحمل رسائل.. حيلة جديدة لمتظاهرى العراق لإيصال أصواتهم الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:28 م الاستخبارات العراقية : مقتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق بالأنبار الخميس، 31 أكتوبر 2019 05:26 م رئيس العراق: شرعية الحكم تأتى من الشعب.. وقانون انتخابات جديد الأسبوع المقبل الخميس، 31 أكتوبر 2019 04:28 م مفوضية حقوق الإنسان: 100 قتيل و5500 جريح خلال أسبوع من الاحتجاجات فى العراق الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 09:47 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية" النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال "قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019 القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة