مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل أكثر 260 شخصا منذ بدء المظاهرات

كتب محمد عبد العظيم

أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، مقتل أكثر 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين منذ بدء الاحتجاجات مطلع شهر أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".