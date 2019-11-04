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مطران طيبة: القداسة دعوة مفتوحة لجميع المؤمنين والتثقيف ضرورى لبناء القساوسة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:35 ص
مطران طيبة: القداسة دعوة مفتوحة لجميع المؤمنين والتثقيف ضرورى لبناء القساوسة الانبا عمانوئيل مطران طيبة للكاثوليك
سارة علام

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أكد الأنبا عمانوئيل مطران طيبة للكاثوليك أن القداسة دعوة مفتوحة لجميع المؤمنين وليست حكرًا على رجال الدين.
 
وشدد المطران أثناء عظة القداس بمعهد التعليم المسيحى فرع الأقصر، على أهمية الدراسة بالمعهد من أجل التكوين الشخص وخدمة الكنيسة وذلك أثناء الاحتفال بعيد جميع القديسين أمس.
 
ثم توجه  للاحتفال بذات العيد بكنيسة مارجرجس بحجازة، وأقيم احتفال آخر بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ، وشارك في صلاة الذبيحة الإلهية الأب يوسف إقلاديوس مدير المعهد وراعي الكنيسة. 
 
يأتي ذلك في إطار أولي جولات مطران الأقصر الرعوية بالإيبارشية بعد عودته من زيارته الرعوية الخارجية، وخدمة الرياضة الروحية لإكليروس الإيبارشية البطريركية بالمعادي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر
 

 


أنبا عمانوئيل

مطران الأقصر

الكاثوليك

الكنيسة

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