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فتح باب الترشيح لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين لعام 2020

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:21 م
فتح باب الترشيح لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين لعام 2020 الدكتور سلطان بن محمد القاسمى
الشارقة(أ ش أ)

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أعلنت المؤسسة الإنسانية العالمية (القلب الكبير) المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، اليوم الاثنين، فتح باب الترشيح للدورة الرابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين للعام 2020، التى تنظمها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار أمريكي) وهى مساهمة خاصة من المؤسسة، بدعم ورعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة (القلب الكبير).


وأكدت المؤسسة توسيع نطاق الجائزة الجغرافي هذا العام ليشمل المؤسسات العاملة في قارة أفريقيا كاملةً، بعد أن كانت مقتصرة على قارة آسيا ومنطقة شمال أفريقيا، حيث تستضيف أفريقيا التي تعاني معظم بلدانها نقصاً في الموارد حوالي 26% من إجمالي اللاجئين والنازحين حول العالم، والذين تجاوزوا حاجز 70 مليون لاجىء ونازح، ما يجعل من توجيه أنظار العالم ومؤسساته الإنسانية إلى اللاجئين في أفريقيا أمراً في غاية الأهمية.


وتستقبل مؤسسة (القلب الكبير)- وللمرة الأولى منذ إطلاق الجائزة- الترشيحات عبر موقعها الإلكتروني بشكل مباشر حتى 17 ديسمبر 2019، وتفتح المجال للمؤسسات والأفراد بترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين في قارتي آسيا وأفريقيا.


وتخصص المؤسسة هذه الجائزة التي تنظمها سنوياً منذ عام 2017 للمنظمات الإنسانية المحلية التي قدمت خدمات استثنائية للاجئين والمهجّرين قسرياً عن بلادهم في كلّ من قارتي آسيا وأفريقيا، وتركت آثاراً إيجابية مستدامة على حياتهم واحتياجاتهم بشكل عام، وقدرتهم على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والنفسية والتعليم.


وأشارت مدير مؤسسة (القلب الكبير) مريم الحمادي، إلى أن جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين تلتزم برسالتها تكريم المؤسسات والمنظمات غير الربحية التي استطاعت أن تغير حياة الآلاف من العائلات والأطفال ممن اضطروا إلى معايشة أقسى الظروف بسبب اللجوء أو النزوح القسري.
 

 

 


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