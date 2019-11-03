الولايات المتحدة تعيد توطين 18 ألف لاجئ إلى أراضيها فى العام المالى 2020

(أ ش أ)

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم إعادة توطين ما يصل إلى 18 ألف لاجئ إلى أراضيها خلال العام المالى 2020.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، إن هذا سيتم بالتعاون بين الوزارات الأمريكية وفقا لبرنامج الرئيس دونالد ترامب، الذى وقع على القرار الرئاسى بشأن قبول اللاجئين لهذا العام المالى بعد مشاورات مع الكونجرس أجرتها وزارة الخارجية مع وزارات الأمن الداخلى والصحة والخدمات الإنسانية.

وأشار الوزير، إلى أن دعم أمريكا للاجئين وغيرهم من النازحين يتجاوز نظام الهجرة بالولايات المتحدة، كما يشمل جهودا دبلوماسية فى جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول للأزمات، مثل دعم واشنطن للحكومة الشرعية فى فنزويلا ضد طغيان مادورو، كما أن معالجة المشكلات الأساسية التى تدفع اللاجئين بعيدًا عن منازلهم تأتى بنتائج أفضل من إعادة توطينهم فى الولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو، يأخذ دعم الولايات المتحدة للنازحين أيضًا شكل المساعدة الإنسانية، حيث ساهمت فى السنة المالية 2019 بنحو 9.3 مليار دولار لدعم الاستجابة للأزمات على مستوى العالم ومنذ عام 1980، رحبت أمريكا بحوالى 3.8 مليون لاجئ وغير لاجئ، وتستضيف مئات الآلاف من الأشخاص ضمن فئات الهجرة الإنسانية الأخرى.