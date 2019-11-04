صور.. محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور، رافقه الدكتور محمد رفعت رئيس مجلس إدارة المعهد والدكتور مفرح حمادة عميد المعهد والأستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وعدد من أساتذة المعهد، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز الباجور.

وتفقد المحافظ المعهد بمختلف أقسامه المختلفة ومنها وحدة الجودة وقاعات التدريس والمعامل، واستمع إلى شرح تفصيلى من عميد المعهد، موضحاً أن المعهد تم إنشاؤه بالقرار الوزارى رقم 3827 فى عام 2017 وبداية التشغيل عام 2018/2017 ويعد هذا العام الثالث على التوالى لتشغيل المعهد، مشيرا إلى أن المعهد يضم ثلاثة أقسام (مدنى – عمارة – كيمياء) ويقبل المعهد خريجى الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ومدة الدراسة به (5) سنوات ويمنح خريجى المعهد درجة البكالريوس فى الهندسة، كما أكد أن المعهد يتم التدريس به بأحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة والمتطورة وفق خطط ومناهج دراسية متميزة لتخريج جيل يواكب السوق الخارجى، كما يهدف المعهد إلى تحقيق التطوير المستمر فى التعليم الهندسى والبحث العلمى وخدمة المجتمع فى المجالات الهندسية المتعددة .

وخلال جولته التفقدية بالمعهد حرص محافظ المنوفية على الالتقاء بالطلاب وحثهم على ضرورة تنظيم الوقت والاجتهاد ومراجعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية لتحقيق أحلامهم والسير على نهج الزعماء والقادة التى أنجبتهم محافظة المنوفية للنهوض بوطنهم الحبيب والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة .

وأشاد المحافظ بالمستوي المتميز للإنشاءات بالمعهد وكذا جميع الأجهزة العلمية المتطورة والتي تواكب النظم التعليمية الحديثة لتخريج مهندسين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل بالقطاعات الهندسية والتكنولوجية من خلال برامج تعليمية تتوافق مع المعايير القومية والأكاديمية بمختلف التخصصات الهندسية.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تعمل على إحداث إستراتيجية ترتكز على إيجاد تعليم فنى وتكنولوجى يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإخراج جيل مؤهل بمستوى عال من الاحترافية وتأهيلهم لسوق العمل.



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور



محافـظ المنوفية يتفقد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور