سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ القليوبية: 90% نسبة تنفيذ إنشاءات محطة حى شرق شبرا الخيمة للقمامة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:47 م
صور.. محافظ القليوبية: 90% نسبة تنفيذ إنشاءات محطة حى شرق شبرا الخيمة للقمامة جانب من اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة افتتاح المحطة الوسيطة للقمامة بحي شرق في أقرب وقت ممكن لاسيما أن نسبة التنفيذ بلغت بها 90% حتى الآن.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندسة وفاء شرف مدير عام مديرية الإسكان بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة البيئة، والدكتور محمود صلاح مدير مشروع المحطة الوسيطة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة والتجميل، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة، وذلك لمناقشة أعمال الانتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لتجميع القمامة بمدن شبرا الخيمة تمهيدا لنقلها للمدفن العمومي التابع للمحافظة.

 

وأكد المحافظ، أن المحطة الجديدة سوف تحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة والتى تعانى من وجود تراكمات قمامة نتيجة الكثافة السكانية العالية، حيث يتجاوز تعداد سكانها المليون مواطن ولذلك قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة بالعمل لإنشاء محطة وسيطة لخدمة المدينة والتخلص من مشكلة القمامة.

 

وأضاف، أن المحطة تقام على مساحة 8400 متر مربع بطاقة 2000 طن قمامة يومياً بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيتم تزويدها بكاميرات مراقبة لمراقبة سيارات الدخول والخروج وما يتم إلقاؤه داخلها، لافتا أن المحافظة قامت بشرائها بتمويل من منحة الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.

 

وأوضح المحافظ، أنه تمت مراعاة إنشاء عدد من الممرات اللازمة لدخول وخروج السيارات، إلى جانب مراعاة معدات السلامة والحماية المدنية، فضلاً عن إمكانية إضافة خط فرز وكبس للقمامة ليتم الاستفادة من القمامة وعدم فرزها خارج المحطة.

 

جانب من اجتماع محافظ القليوبية (3)
جانب من اجتماع محافظ القليوبية

 

جانب من اجتماع محافظ القليوبية (4)
جانب من اجتماع محافظ القليوبية 

 

جانب من اجتماع محافظ القليوبية (5)
جانب من اجتماع محافظ القليوبية

 

جانب من اجتماع محافظ القليوبية (1)
جانب من اجتماع محافظ القليوبية

 

جانب من اجتماع محافظ القليوبية (2)
جانب من اجتماع محافظ القليوبية

القليوبية

محطة وسيطة بشبرا الخيمة

القمامة

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة