صور.. محافظ القليوبية: 90% نسبة تنفيذ إنشاءات محطة حى شرق شبرا الخيمة للقمامة

القليوبية إبراهيم سالم

شدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة افتتاح المحطة الوسيطة للقمامة بحي شرق في أقرب وقت ممكن لاسيما أن نسبة التنفيذ بلغت بها 90% حتى الآن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندسة وفاء شرف مدير عام مديرية الإسكان بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة البيئة، والدكتور محمود صلاح مدير مشروع المحطة الوسيطة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة والتجميل، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة، وذلك لمناقشة أعمال الانتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لتجميع القمامة بمدن شبرا الخيمة تمهيدا لنقلها للمدفن العمومي التابع للمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحطة الجديدة سوف تحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة والتى تعانى من وجود تراكمات قمامة نتيجة الكثافة السكانية العالية، حيث يتجاوز تعداد سكانها المليون مواطن ولذلك قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة بالعمل لإنشاء محطة وسيطة لخدمة المدينة والتخلص من مشكلة القمامة.

وأضاف، أن المحطة تقام على مساحة 8400 متر مربع بطاقة 2000 طن قمامة يومياً بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيتم تزويدها بكاميرات مراقبة لمراقبة سيارات الدخول والخروج وما يتم إلقاؤه داخلها، لافتا أن المحافظة قامت بشرائها بتمويل من منحة الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.

وأوضح المحافظ، أنه تمت مراعاة إنشاء عدد من الممرات اللازمة لدخول وخروج السيارات، إلى جانب مراعاة معدات السلامة والحماية المدنية، فضلاً عن إمكانية إضافة خط فرز وكبس للقمامة ليتم الاستفادة من القمامة وعدم فرزها خارج المحطة.



جانب من اجتماع محافظ القليوبية



جانب من اجتماع محافظ القليوبية



جانب من اجتماع محافظ القليوبية



جانب من اجتماع محافظ القليوبية