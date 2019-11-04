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صور.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة الغربية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:56 م
صور.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة الغربية أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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تشهد أسواق الخضراوات والفواكه بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، تباين فى الأسعار، حيث شهدت بعض الأصناف زيادة بسيطة فى الأسعار بينما أصناف أخرى شهدت انخفاضا بنسب بسيطة فى أسعارها.

وتعرض منافذ كلنا واحد التي تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بطنطا والمحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر "اليوم السابع" أسعار الخضر والفاكهة فى أسواق ومنافذ محافظة الغربية، حيث تباع الطماطم بـ6جنيهات، البطاطس  بـ7,5جنيه، الخيار بـ6جنيه، باذنجان رومي 3جنيهات باذنجان ابيض 2,5جنيه، رمان 5جنيه برتقال بصٌرة  5جنيه، شطه 6جنيهات،  فلفل اخضر 6جنيهات،  كوسه 6جنيها،  عنب بذر 5جنيه، عنب كريمسون 10جنيه، البلح الزغلول 6جنيه، البلح الأصفر بـ5جنيه،  جوافة 6جنيه، موز 12جنيه، تفاح أصفر  20جنيها، تفاح احمر 20جنيها، بصل 5جنيهات،  ليمون 9جنيهات، فلفل ألوان 17جنيه قلقاس 9جنيه، بصل 6جنيه، مانجو 20جنيه.

وشهدت الأسواق والمنافذ إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء، وفرضت مباحث التموين رقابة على المنافذ والأسواق لمنع زيارة الأسعار على المواطنين ومواجهة جشع التجار.

 

أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية (1)
أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية 

 

أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية (2)
أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية 

 

أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية (3)
أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية 

 

أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية (4)
أسواق الخضراوات والفواكه بالغربية 

 


الغربيه

اسعار الخضراوات والفاكهه

سعر الخضراوات والفاكهه

منافذ كلنا واحد

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