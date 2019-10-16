صور.. إقبال كبير على معارض "كلنا واحد " بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تشهد منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية لبيع السلع الغذائية والتموينية بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

وجهزت إدارة مباحث التموين بالغربية، المعارض بالخضر والفواكهة الطازجة واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق، كما تم تجهيزها بالسلع التموينية الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة.

وأبدى المواطنين سعادتهم بجودة السلع المعروضة بمعارض كلنا واحد بطنطا والمحلة وقطور، وأسعارها فى متناول الجميع، مطالبين باستمرار هذه المعارض طوال العام لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة جشع التجار.

اقبال المواطنين على شراء الخضر بالمبادرة

مبادرة كلنا واحد بالغربية

مواطنى الغربية أثناء شراء المنتجات من مبادرة كلنا واحد

توفير السلع الغذائية والمجمدات للمواطنين بمبادرة كلنا واحد

شوادر اللحوم بمبادرة كلنا واحد بالغربية

سوق مبادرة كلنا واحد بالغربية

أسواق مبادرة كلنا واحد بالغربية