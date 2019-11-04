صور.. إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات حفاظا على صحة المواطنين

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أكد غريب أحمد على رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من محافظة القليوبية ومجلس مدينة شبين القناطر، لمعاينة المنازل المتصدعة والتى بها شروخ بمنطقة التركمان بقرية الاحراز، وذلك بناء على قرار الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، لاتخاذ اللازم، فى حضور السيد راشد رئيس الوحدة المحلية بالأحراز.

وأضاف "غريب" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة فحصت ما يزيد عن 10 منازل بالمنطقة وانتهت في تقريرها إلى سرعة إخلاء 4 منازل بالمنطقة نظرا لوجود تصدعات وشروخ بجدران العقارات الأربعة، إلى جانب وجود ميل ببعضها وأحدهما تخطى نسبة الميل به 15 سنتيمترا، حفاظا على صحة المواطنين ومنع حدوث أى كارثة ينجم عنها إزهاق لأرواح المواطنين.

وتابع رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أن اللجنة انتهت في تقريرها بالنسبة لباقي المنازل بضرورة إعداد تقرير بالحالة الفنية من مركز هندسي استشاري معتمد، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 3 منازل من الأربعة، حيث رفض صاحب العقار الرابع الإخلاء وتم تحرير محضر بذلك وكتابة إقرار وتعهد بأن هذا على مسئوليته.



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل



إخلاء 4 منازل بشبين القناطر لوجود تصدعات وميل