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فيها حاجة حلوة.. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء قبل الشتاء.. صور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:34 م
فيها حاجة حلوة.. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء قبل الشتاء.. صور توزيع بطاطين على المواطنين
كتب محمود عبد الراضي

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نظم قطاعا المشروعات والتنمية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمشاركة جمعية "أمان الخير" ومديريات أمن "القليوبية - الفيوم - السويس – بورسعيد" عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – لحاف" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.
 
 
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً لمبادرة "

كلنا واحد

" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.
 
توزيع بطاطين
توزيع بطاطين

توزيع مساعدات بالأرياف
توزيع مساعدات بالأرياف

توزيع مساعدات بالقرى
توزيع مساعدات بالقرى

توزيع مساعدات على البسطاء
توزيع مساعدات على البسطاء

توزيع مساعدات
توزيع مساعدات

توزيع هدايا
توزيع هدايا


مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
       

كلنا واحد

توزيع مساعدات

الشرطة توزع بطاطين

حقوق الانسان

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