رئيس الوزراء العراقى: المظاهرات حققت الكثير من أغراضها

(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن المظاهرات فى البلاد حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها.

وأشار عبد المهدى، إلى أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، موضحا أنه حان الوقت لعودة الحياة إلى طبيعتها لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها.

وقال عبد المهدى، إنه مر شهر منذ أن اندلعت المظاهرات الشعبية والتى عمت محافظات العراق، لاسيما بغداد، وقد عبر الشعب عن رأيه بوضوح فى نظامه السياسى والانتخابى وفى أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية.